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Антониу Силва: "В ближайшее время в Баку пройдут соревнования по плаванию европейского уровня"

Плавание
Новости
3 Апреля 2025 19:36
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Антониу Силва: "В ближайшее время в Баку пройдут соревнования по плаванию европейского уровня"

"Будет очень приятно сотрудничать с Федерацией плавания Азербайджана", — сказал Антониу Силва, президент Европейской федерации водных видов спорта, в интервью журналистам во время своего визита в Баку, передает İdman.biz.

Он отметил, что встречи с руководством Федерации плавания Азербайджана и министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым были продуктивными.

"Во время встреч мы обсудили несколько тем. Мы приняли решение о долгосрочном сотрудничестве с ФПА. Я очень заинтересован и мотивирован в этом вопросе.

Также мы оценили обучение тренеров как один из важнейших аспектов. Наконец, мы обсудили множество возможностей для организации некоторых мероприятий на европейском и мировом уровне в ближайшем будущем.

Я считаю, что основная цель встречи именно в этом. Я верю, что мы сможем достичь успеха. Надеюсь, мы получим хорошие результаты. Наша цель — повысить дисциплину в водных видах спорта, улучшить обучение плаванию и увеличить количество образовательных программ, направленных на предотвращение утоплений."

Силва также подчеркнул, что это его второй визит в Азербайджан.

"Впервые я посетил Азербайджан в 2015 году во время Европейских игр в Баку. Этот город удивителен. Я стал свидетелем того, как Баку развивался за эти годы. В то время мне удалось встретиться с членами национальной сборной Азербайджана. Это были очень талантливые пловцы, которые тренируются на высоком уровне."

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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