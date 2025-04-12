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Пять медалей на Гран-при - ФОТО

Плавание
Новости
12 Апреля 2025 12:05
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Пять медалей на Гран-при - ФОТО

Азербайджанские пловцы добились успеха на международном турнире.

İdman.biz сообщает, что наши спортсмены завоевали пять наград на 32-м Гран-при Остравы (Чехия).

Фатима Алькарамова преодолела дистанцию ​​1500 м вольным стилем за 18 минут и 20,38 секунды, завоевав бронзовую медаль.

Наша команда завоевала две медали в мужском зачете в этом же виде спорта. Сулейман Исмаилзаде завоевал серебро, преодолев дистанцию ​​за 15 минут и 35,95 секунды, а Огтай Гусейнов - бронзу со временем 15 минут и 45,01 секунды.

В баттерфляе также были завоеваны две награды на дистанции 200 м. Рамиль Велизаде (2 минуты 2,65 секунды) завоевал серебро, а Абдуррахман Рустамов (2 минуты 5,91 секунды) - бронзу.

Отметим, что соревнования, организованные в Чехии, завершатся завтра.

İdman.biz

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