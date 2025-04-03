Глава Федерации плавания Азербайджана уверен, что интерес детей к плаванию значительно возрастет

Президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев рассказал о перспективах сотрудничества с Европейской федерацией плавания.

Как передает İdman.biz, об этом он сообщил журналистам во время встречи во Дворце водных видов спорта в Баку.

Как отметил Алиев, в рамках визита президента Европейской федерации плавания Антониу Силвы в Баку состоялась продуктивная встреча:

«Мы обсудили возможное сотрудничество в будущем. В нашей стране развиваются пять дисциплин плавания, и мы планируем разработать отдельные планы по их развитию. Одна из ключевых целей — увеличение массовости этого вида спорта. Верю, что интерес детей к водным видам спорта в будущем значительно возрастет», — заявил глава Заур Алиев.

Айтадж Сахяд

İdman.biz