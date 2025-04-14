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17 медалей на Гран-при - ФОТО

Плавание
Новости
14 Апреля 2025 12:33
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17 медалей на Гран-при - ФОТО

Завершился 32-й Гран-при Остравы - отборочный турнир к чемпионату мира по плаванию, который пройдет в Чешской Республике.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов из пяти стран.

Сборную Азербайджана на соревнованиях представляли девять спортсменов. В них также принимали участие Чехия, Франция, Польша и Словения. Всего в Остраве наши пловцы завоевали 17 медалей, в том числе две золотые, восемь серебряных и семь бронзовых.

Рамиль Велизаде и Сулейман Исмаилзаде завоевали по одной золотой и две серебряных медали. Абдуррахман Рустамов и Фатима Алькарамова завоевали два серебра и одну бронзу. Огтай Гусейнов занял третье место в трех видах спорта, а Саид Гамидов - третье в двух.

İdman.biz

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