17 медалей на Гран-при - ФОТО

Завершился 32-й Гран-при Остравы - отборочный турнир к чемпионату мира по плаванию, который пройдет в Чешской Республике.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов из пяти стран.

Сборную Азербайджана на соревнованиях представляли девять спортсменов. В них также принимали участие Чехия, Франция, Польша и Словения. Всего в Остраве наши пловцы завоевали 17 медалей, в том числе две золотые, восемь серебряных и семь бронзовых.

Рамиль Велизаде и Сулейман Исмаилзаде завоевали по одной золотой и две серебряных медали. Абдуррахман Рустамов и Фатима Алькарамова завоевали два серебра и одну бронзу. Огтай Гусейнов занял третье место в трех видах спорта, а Саид Гамидов - третье в двух.

İdman.biz