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"Габала", "Карван" и "Имишли" сыграют в Премьер-лиге

Плавание
Новости
8 Мая 2025 16:32
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"Габала", "Карван" и "Имишли" сыграют в Премьер-лиге

Лидеры Первой лиги чемпионата Азербайджана по футболу - «Габала», «Карван» и «Имишли» - в следующем сезоне будут выступать в Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.biz, официально об этом стало известно на заседании Лицензионной комиссии АФФА.

Всем трем клубам, вошедшим в элиту по спортивному принципу и попавшим в тройку лидеров, были выданы лицензии.

Лицензии на выступления в Премьер-лиге получили также «Кяпаз», «Сабаил» и «Шамахы». Но первые две команды не должны занять последнее место. Восемь клубов, подавших заявку на получение лицензии на участие в еврокубках, также автоматически будут играть в Премьер-лиге: «Араз-Нахчыван», «Карабах», «Нефтчи», «Сабах», «Сумгайыт», «Туран Товуз» и «Зиря».

Еще два клуба, выступающие в Первой лиге, получили лицензии на выступление в Премьер-лиге. Но «Баку Спортинг» и «Дифаи» останутся в Первой лиге ввиду того, что не попадут в тройку лучших и отсутствия проблем с лицензиями у лидеров.

İdman.biz

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