Олимпийский чемпион лишился квартиры из-за пожара

Олимпийский чемпион по плаванию Чад ле Кло рассказал о трагедии, произошедшей во время Игр Содружества.

Как сообщает İdman.Biz, южноафриканский спортсмен сообщил в социальной сети, что его квартира в Кейптауне полностью сгорела в результате пожара.

По словам ле Кло, возгорание произошло вечером 30 июля - в тот день, когда он завоевал свою 21-ю медаль Игр Содружества и стал самым титулованным спортсменом в истории этих соревнований.

"Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить эту трагедию. Дом, в котором я прожил более десяти лет, сгорел дотла, и ничего спасти не удалось", - написал пловец.

Ле Кло также выразил соболезнования семье соседа, погибшего во время пожара, и поблагодарил пожарных, полицию ЮАР и сотрудников экстренных служб за их работу во время ликвидации последствий происшествия.