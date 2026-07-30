Вице-президент Федерации плавания Азербайджана встретилась с юношеской сборной по прыжкам в воду

Вице-президент Федерации плавания Азербайджана Жаля Ахмедова провела встречу с членами юношеской сборной страны по прыжкам в воду.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи стороны обсудили итоги учебно-тренировочных сборов в Турции, результаты выступления азербайджанских спортсменов на турнире Sofia Diving Cup в Болгарии, а также текущие рабочие вопросы и дальнейшие планы.

В мероприятии также приняли участие генеральный секретарь федерации Октай Атаев, главный тренер юношеской национальной сборной по прыжкам в воду Антон Мельников, тренер Ангелина Мельникова и родители юных прыгунов. Участники встречи провели плодотворный обмен мнениями.