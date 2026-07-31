В Федерации плавания Азербайджана встретились с юными прыгунами в воду - ФОТО

В Федерации плавания Азербайджана состоялась встреча с членами юношеской сборной страны по прыжкам в воду.

Как сообщает İdman.Biz, вице-президент федерации Жаля Ахмедова обсудила со спортсменами учебно-тренировочные сборы команды в Турции, результаты турнира Sofia Diving Cup в Болгарии, проделанную работу и предстоящие планы.

Во встрече также приняли участие генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Азербайджана Октай Атаев, главный тренер юношеской сборной по прыжкам в воду Антон Мельников, тренер Ангелина Мельникова и родители спортсменов. Участники обменялись мнениями по вопросам подготовки команды.