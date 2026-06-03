Дворец водных видов спорта временно ограничивает работу из-за подготовки к Кубку мира

В Бакинском Дворце водных видов спорта начались масштабные подготовительные работы для проведения на высоком уровне Кубка мира по плаванию, который пройдет в столице Азербайджана с 1 по 3 октября текущего года. Целью подготовки является обеспечение безопасности участников, а также выполнение технических и организационных требований Международной федерации плавания.

Как сообщили İdman.Biz в Министерстве молодежи и спорта, в подготовительный период на спортивном объекте будут проведены ремонтно-восстановительные работы и реконструкция. На арене установят соревновательное оборудование, создадут технические и административные зоны, а также подготовят инфраструктуру, необходимую для деятельности участников, судей, представителей международной федерации, волонтеров и Организационного комитета.

В связи с этим временно приостанавливается работа секций художественной гимнастики, артистического (синхронного) плавания, тренировок по прыжкам в воду на суше (Dry Diving), японских боевых искусств. Кроме того, временные ограничения коснутся олимпийского (50-метрового), тренировочного и ватерпольного бассейнов.

Отметим, что вводимые ограничения носят временный характер и связаны исключительно с подготовкой и проведением Кубка мира. После завершения ремонтных работ и самого международного турнира деятельность всех секций и бассейнов будет поэтапно возобновлена в прежнем режиме. Данное решение продиктовано организационными, техническими требованиями и мерами безопасности, необходимыми для проведения престижного спортивного события.