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Азербайджанский пловец установил рекорд в Сербии - ФОТО

Плавание
Новости
18 Декабря 2023 13:17
Азербайджанский пловец установил рекорд в Сербии - ФОТО

На международном юношеском турнире в сербском Нише азербайджанские пловцы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Как сообщает İdman.biz, творцами этого успеха стали Рамиль Велизаде, Рашад Алгулиев и Абдуррахман Рустамов.

Велизаде завоевал золотую медаль на дистанции 200 м баттерфляем со временем 2.03.01, опередив всех своих конкурентов. Он также побил турнирный рекорд.

Такой же результат Велизаде показал на дистанции 100 м (55,23) баттерфляем. Он завоевал серебряную медаль в той же категории на дистанции 50 м со временем 25,27.

Другой член нашей сборной - Рашад Алгулиев занял 3-е место на дистанции 50 м (28,83) на спине и 3-е место - на 100 м (1.00.58).

Абдуррахман Рустамов завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м баттерфляем со временем 2.11.08.

İdman.biz

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