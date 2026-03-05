Джамиль Алиев установил новый статистический рекорд Азербайджана по плаванию

Житель Губы Джамиль Алиев установил новый статистический рекорд Азербайджана в плавании на выносливость. Спортсмен проплыл 10 часов без перерыва, полностью соблюдая установленные правила тестирования.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, рекорд был зафиксирован в Губинском комплексе отдыха, спорта, обучения и учебно-тренировочных занятий.

Отметим, что при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана рекорд был официально зарегистрирован.

Федерация плавания Азербайджана вручила Джамилю Алиеву официальный сертификат, подтверждающий его достижение. Вручение произошло накануне Дня физической культуры и спорта.

Этот результат стал новым ориентиром в азербайджанском плавании на выносливость и демонстрирует высокий уровень подготовки спортсменов из регионов страны.