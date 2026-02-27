27 Февраля 2026
Этап Кубка мира по прыжкам в воду в Мексике отменен из‑за ситуации в стране

27 Февраля 2026 01:30
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила об отмене этапа Кубка мира по прыжкам в воду в Мексике.

Как передает İdman.Biz, соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

Соревнования должны были пройти с 5 по 8 марта в Сапопане (штат Халиско). Решение принято после консультаций с Федерацией водных видов спорта и местными властями.

"Это стало результатом тщательной оценки рисков ситуации в Сапопане, в ходе которой был проанализирован текущий уровень общественной безопасности. Безопасность всех участников соревнований World Aquatics остается нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении.

В конце февраля в Мексике начались беспорядки после операции, в которой погиб главарь одного из крупнейших наркокартелей Эль Менчо. После этого во многих штатах страны вспыхнули столкновения с участием боевиков картеля и служителей правопорядка.

