Федерации плавания и триатлона подписали меморандум о сотрудничестве - ФОТО

Федерация плавания Азербайджана и Федерация триатлона Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает İdman.Biz, федерации договорились о совместной работе по развитию водных видов спорта в Азербайджане.

В рамках сотрудничества планируется проведение совместных соревнований, а также привлечение перспективной молодежи, проявляющей интерес к плаванию, к занятиям плаванием и триатлоном.

Также предусмотрена поддержка формирования доступной и здоровой среды для занятий этими видами спорта и привлечение местных и международных экспертов к тренировочному процессу с целью повышения уровня спортсменов.

Меморандум подписали генеральный секретарь Федерации плавания Азербайджана Октай Атаев и генеральный секретарь Федерации триатлона Азербайджана Сеймур Гусейнов.