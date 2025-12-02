2 Декабря 2025
Плавание
Интервью
2 Декабря 2025 16:50
Пьер Лафонтен: “Нужно создать не очередное соревнование, а настоящее событие” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В Азербайджане уже началась подготовка к первому этапу Кубка мира по плаванию “Шелковый путь”, который пройдет в Бакинском дворце водных видов спорта. Дата этого престижного события была объявлена недавно – соревнования состоятся 1-3 октября 2026 года.

Как сообщил İdman.Biz спортивный директор и советник Федерации плавания Азербайджана Пьер Лафонтен, в связи с предстоящим турниром на прошлой неделе страну посетил президент World Aquatics.

По словам Лафонтена, в Бакинском дворце водных видов спорта уже начались работы по модернизации инфраструктуры. Бассейну исполнилось 10 лет - он был построен к Европейским играм 2015 года: “Я встречался с представителями компании Murtha Pools - одной из лучших строителей бассейнов в мире. Они оценили, как можно улучшить бассейн к этапу Кубка мира. Мы также обсуждали вопросы хронометража – как сделать систему более совершенной. Проведение международных соревнований всегда способствует развитию инфраструктуры. Так же, как при подготовке города к автогонкам очищают улицы и приводят все в порядок, мы благодаря турниру можем модернизировать бассейн, чтобы он прослужил еще 10 лет. Тем более, что этапы Кубка мира мы будем принимать два-три года подряд”.

Французский специалист уверен, что столь масштабное мероприятие станет сильным стимулом для населения, особенно для детей: “Хочу, чтобы трибуны были заполнены. Чтобы рядом с родителями сидели школьники, которым мы могли бы показать: вот так вы можете прийти и начать заниматься плаванием”.

Лафонтен отметил, что ранее уже организовывал этапы Кубка мира в Канаде, и теперь его задача - сделать так, чтобы иностранные гости знали Баку не только как город Формулы-1, но и как место, где проходят крупные международные турниры по водным видам спорта: “Мы хотим создавать незабываемые моменты, чтобы атлеты говорили: “Я хочу вернуться в Баку”. Стремимся, чтобы все были в восторге от уровня организации, атмосферы праздника и высоких скоростей. Нам нужно создать не просто очередное соревнование, а настоящее событие”.

Пьер Лафонтен добавил, что уже на следующий день после завершения этапа Кубка мира в Баку пройдет тренерский семинар с участием специалистов со всего мира. Данная инициатива направлена на развитие местных тренеров. “Это показывает, что у нас отличные отношения с World Aquatics. И вместе с Казахстаном, где состоится третий этап, мы должны подумать о том, как создать магический трехэтапный цикл”.

Лейла Эминова

İdman.Biz

