Представитель Азербайджана на заседании ЕОК

Представитель Азербайджана принял участие в заседании комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Как сообщает İdman.Biz, встреча комиссии по взаимодействию с Европейским союзом (ЕС) и международным связям прошла 25 марта в Брюсселе. Азербайджан на мероприятии представлял представитель Национального олимпийского комитета Анар Багиров.

В ходе заседания обсуждались вопросы спортивной политики ЕС, финансовые возможности и защита прав спортсменов.

Также в рамках мероприятия состоялась встреча с комиссаром Европейской комиссии Гленном Микаллефом, где стороны обменялись мнениями по вопросам международного сотрудничества и перспективных проектов.

Отмечается, что встреча имела важное значение для укрепления стратегического партнерства и выработки совместных подходов в сфере спорта.

