Презентован логотип Олимпиады-2034 в США

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2034 в Юте презентовал временный логотип соревнований.

Как сообщает İdman.Biz, он будет действительным до 2029 года - момента, когда произойдет его замена и внимание американских властей с ОИ-2028 сместится на ОИ-2034.

"Олимпиада 2034 года объединит весь мир, но она также объединит наш штат. В фокусе внимания не только 100 стран, которые приедут сюда, но и также 29 округов штата. Это не просто Олимпиада в Солт-Лейк-Сити, не просто Олимпиада в регионе Васатч - это наша Олимпиада. Мы все вместе", - приводит слова губернатора штата Юты Спенсер Кокс Inside the Games.

Зимние Игры-2034 пройдут с 10 по 26 февраля в Солт-Лейк-Сити, Парк-Сити, Уэбере, Солджер-Холлоу и Саммите.

