25 лет назад Земфира Мефтахетдинова изменила спорт Азербайджана: "Как сейчас помню" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

21 сентября 2000 года в Сиднее впервые на Олимпиаде прозвучал гимн Азербайджана под блеск золотой медали. Автором этой исторической победы стала легенда азербайджанской стендовой стрельбы Земфира Мефтахетдинова, чье имя навсегда связано с новым этапом в истории нашего спорта.

На Играх-2000 Азербайджан завоевал две золотые медали, но если Намик Абдуллаев стал чемпионом в последние дни Олимпиады, то Мефтахетдинова сделала это первой.

Сегодня, спустя четверть века, İdman.biz побеседовал с вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана Земфирой Мефтахетдиновой.

– Помните свои ощущения?

– Как сейчас помню (смеется). Я знала, что лидировала, и новость о моей победе появилась еще до окончания финала – оставалось сделать два выстрела. Я собралась и довела дело до конца. Мы с тренером установили два олимпийских рекорда – они держались три Олимпиады подряд.

– В тот момент осознавали, что вошли в историю?

– Конечно, я была счастлива, меня переполняла гордость. Поднялся наш флаг, звучал гимн Азербайджана. Мы с тренером гордились проделанной работой.

До 2003 года у нас не было собственного стрельбища. Мы тренировались за рубежом при поддержке Министерства молодежи и спорта и НОК. После победы японская команда интересовалась нашей методикой, и когда они узнали, что в Азербайджане не было стрельбища, были в шоке. Но мы сумели добиться результата.

– Отмечаете ли вы эту дату каждый год?

– Конечно, в своем кругу. И 25-летний юбилей мы обязательно отметим.

– Где храните золотую медаль?

– Дома, вместе с остальными наградами. У меня есть маленькая выставка. Но главное место занимают золото Сиднея-2000 и бронза Афин-2004.

Теймур Тушиев

İdman.biz