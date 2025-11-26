В Древней Олимпии зажжен огонь Олимпийских игр - ФОТО/ВИДЕО

В Древней Олимпии (Греция) прошла церемония зажжения огня Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Как сообщает İdman.Biz, в традиционном мероприятии приняли участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, президент Греции Константинос Тасулас, а также почетный президент МОК Томас Бах.

Церемония из-за непогоды была перенесена с античного стадиона в Археологический музей, а для зажжения огня использовали резервный огонь, который вспыхнул на генеральной репетиции. Огонь прибудет в Кортина-д'Ампеццо (Италия) 26 января, ровно через 70 лет после церемонии открытия Игр-1956 в том же месте.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

