Очертание Евроигр-2027: Какой будет программа и количество лицензий?

Предстоящие Европейские Игры-2027 в Стамбуле за последнюю неделю оказались в центре внимания. Вначале Европейский Олимпийский Комитет (EOK) подписал контракт с министерством молодежи и спорта Турции, утверждена координационная комиссия по его проведению, а на днях соревнования стали предметом обсуждения на конференции в Мюнхене.

Как сообщает İdman.Biz, учитывая, что история мультифорума началась с Баку, Евроигры приковывают повышенный интерес. А учитывая, что соревнования по ряду дисциплин носят статус отборочных к Олимпиаде, значение результата на них возрастает в разы. В том числе и для азербайджанских спорстменов, которые вскоре вступят в борьбу за лицензии в Лос-Анджелес.

Например, на третьих Евроиграх-2023 в Кракове было распределено более 100 квот на Олимпиаду в Париже. Не исключено, что в Стамбуле их количество окажется куда большим, принимая во внимание возвращение борьбы. В настоящее время завершается разработка полной программы мультифорума, которая станет ключевой частью отбора к Летним Играм.

"Мы понимаем, что скорейшее утверждение видов спорта в программе Евроигр принесет пользу всем нашим заинтересованным сторонам, включая спортсменов, тренеров, федерации, организаторов. Исполком EOK работает над этим вопросом", - заявил президент Европейского Олимпийского Комитета Капралос.

Предварительный список уже согласован и насчитывает 21 вид. Среди них борьба и гимнастика, которые возвращаются на Евроигры после отсутствия в предыдущем розыгрыше. Обращает на себя внимание и включение тяжелой атлетики, которая до того не была представлена на мультифоруме.

Также в предварительную программу соревнований вошли дзюдо, таэквондо, бокс, стрельба, каратэ, легкая атлетика, фехтование, бадминтон, стрельба из лука, волейбол, баскетбол 3x3, триатлон, современное пятиборье, плавание, гребля и настольный теннис. Включены и два альтернативных вида – прибрежная гребля и парусный спорт.

Но по факту дисциплин будет больше, если учитывать, что, например, в гимнастическую программу Евроигр в Баку и Минске входили все виды - от спортивной и художественной гимнастики, до прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Этот момент отметил и президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов. "Я с гордостью сообщаю, что гимнастика снова станет частью Евроигр! Теперь мы вступаем в фазу обсуждения дисциплин, цифр и процесса квалификации. Будьте уверены, наша цель - включить те же шесть дисциплин, что и на первых Европейских играх в Баку в 2015 году и в Минске в 2019 году: мужская и женская спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, акробатическая и аэробная гимнастика!", - подчеркнул Фарид Гаибов.

Вместе с тем, свой первый визит в Стамбул Координационная комиссия EOK нанесет в январе следующего года.

Заки Фейзуллаев

İdman.Biz