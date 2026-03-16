Стало известно, когда будут доставлены новые медали олимпийских призеров Азербайджана

16 Марта 2026 22:13
Стало известно, когда будут доставлены новые медали олимпийских призеров Азербайджана

Стало известно, когда азербайджанским спортсменам вручат новые медали, завоеванные на летних Олимпийских играх Париж-2024.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК), награды, которые ранее подверглись окислению, будут заменены новыми. Речь идет о серебряной медали таэквондиста Гашима Магомедова и бронзовой награде борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова.

Соответствующую информацию Национальному олимпийскому комитету Азербайджана направил Международный олимпийский комитет. Ожидается, что новые медали будут доставлены в Баку до 20 марта.

После прибытия наград олимпийские призеры будут приглашены в Национальный олимпийский комитет, где им официально вручат новые медали.

