В НОК Азербайджана создана новая структура - ФОТО

В Национальном олимпийском комитете Азербайджана (НОК) создана Комиссия по безопасному спорту.

Как сообщает İdman.Biz, новая структура учреждена с целью укрепления принципов безопасного спорта и обеспечения независимого контроля в спортивной среде. Председателем комиссии назначен генеральный секретарь НОК Азер Алиев.

В состав комиссии также вошли исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Тахмина Тагизаде, заведующий отделом Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Эльгун Сафаров, председатель Комиссии честной игры Хазар Исаев и председатель Комиссии спортсменов Фарида Азизова.

Отмечается, что деятельность комиссии будет направлена на защиту этических ценностей в спорте, обеспечение благополучия спортсменов и развитие безопасной спортивной среды.