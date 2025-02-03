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Прошло первенство Федерации по академической гребле на концептуальном тренажере - ВПЕРВЫЕ - ФОТО

Гребля
Новости
3 Февраля 2025 14:24
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Прошло первенство Федерации по академической гребле на концептуальном тренажере - ВПЕРВЫЕ - ФОТО

Федерация каноэ и гребли Азербайджана впервые в нашей стране провела соревнования на концептуальном тренажере.

Как сообщает İdman.biz, в первенстве Федерации по академической гребле приняли участие более 30 спортсменов.

В мужском национальном зачете лучший общий результат соревнований показал Бахман Насири. Насири также вошел в число лучших в мировых соревнованиях по плаванию, преодолев условную дистанцию ​​2000 метров за 5:49,9 минут. Таким образом, по сравнению с результатами прошлого чемпионата мира результат Бахмана Насири оказался четвертым. Мурад Садыхов, выступавший в той же категории на первенстве Федерации, занял второе место, а Зия Мамедзаде - третье. Отметим, что по результатам последнего чемпионата мира в весовой категории Зии Мамедзаде наш спортсмен входит в десятку сильнейших.

Среди юношей 2007-2010 годов рождения в дистанции на 1000 метров первое место занял Магомед Гасанов, второе - Сабит Абдуллаев, а третье - Умид Аббасзаде.

Руслан Фараджов превзошел всех своих соперников в дистанции на 500 метров среди юношей 2010-2013 годов рождения. Второе место занял Шамиль Шафизаде, а третье - Юсиф Алиев.

Валерия Васьковская заняла первое место в дистанции на 500 метров среди девушек 2007-2010 годов рождения. Сара Мирзоева заняла второе место, а Фатима Магеррамли - третье.

Отметим, что спортсмены-победители были награждены дипломами Федерации каноэ и гребли Азербайджана.

İdman.biz

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