Азербайджанский гребец завоевал золотую медаль на международной регате

Азербайджанский гребец Алимурад Гаджизаде завоевал золотую медаль на международной регате «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спортсмен 2009 года рождения преодолел дистанцию ​​в 1000 метров на одноместной байдарке быстрее всех на соревновании, состоявшемся в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире.

Ранее азербайджанские гребцы завоевали в общей сложности восемь наград, в том числе три серебряные и пять бронзовых. Регата завершится сегодня.

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