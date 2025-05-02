Азербайджанские гребцы завершили "Кубок Президента-2025" с 15 медалями

Завершилась международная регата «Кубок Президента-2025», посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в последний день соревнований, организованных в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире, состоялись соревнования по гребле на байдарках и каноэ, а также академические заезды на различные дистанции.

Пара Иван Воробьянский/Гусейн Гасанов (2009-2010) завоевала серебро в гребле на байдарках на 200 метров, а тандем Ваджиб Бабаев/Нуран Рагимли завоевал бронзу в той же возрастной категории.

В этом же виде спорта пара Азиз Ахмедли/Кямал Тагиев (2011-2012) заняла второе место, а дуэт Санан Джафарзаде/Тахир Мовсумов (2011-2012) - третье.

Пара Нурлан Пашаев/Джахангир Мамедли (2006-2007) поднялась на вторую ступень пьедестала почета в академической гребле. Пара Эльвин Алиев/Нияз Меликов (2007-2008) заняла третье место в гребле на каноэ на 200 метров.

Таким образом, азербайджанские гребцы завершили турнир с 15 медалями. Ранее члены национальной сборной завоевали одну золотую, три серебряные и пять бронзовых медалей.

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