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Азербайджанские гребцы завоевали еще пять медалей на "Кубке Президента–2025"

Гребля
Новости
1 Мая 2025 20:57
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Азербайджанские гребцы завоевали еще пять медалей на "Кубке Президента–2025"

Во второй день международной регаты по гребле «Кубок Президента–2025», приуроченной к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, азербайджанские спортсмены завоевали ещё пять медалей.

Как передаёт İdman.biz, соревнования проходят в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире, где атлеты борются за награды в дисциплинах каяк-каноэ и академическая гребля на различных дистанциях.

В первой гонке дня бронзу на дистанции 500 метров в одиночном каяке завоевал Элимурад Гаджизаде (2011–2012 г.р.). На такой же дистанции дуэт Мустафа Велизаде / Эльмир Тарвердиев (2011–2012) стал вторым, а пара Санан Джафарзаде / Тахир Мовсумов (2011–2012) — третьей. В академической гребле серебряную медаль получил Нурлан Пашаев (2006–2007).

Напомним, в первый день соревнований представители Азербайджана завоевали три бронзовые медали. Завершение регаты запланировано на 2 мая.

İdman.biz

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