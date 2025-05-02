Сегодня завершится международная регата "Кубок Президента-2025"

Сегодня завершится международная гребная регата «Кубок Президента-2025», посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, определятся последние победители и призеры соревнований, которые организованы в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире.

Помимо Азербайджана, свои силы на различных дистанциях испытают спортсмены, представляющие Эстонию, Грузию, Германию, Грецию, Венгрию, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Сербию, ЮАР, Испанию, Таджикистан, Турцию, Украину и Узбекистан.

Всего на счету азербайджанских гребцов восемь медалей, в том числе три серебряные и пять бронзовых.

Сегодня также состоится церемония закрытия регаты. Сперва в ходе мероприятия будут награждены победители. Им будут вручены награды по гребле на байдарках и каноэ и академической гребле. Затем церемония продолжится художественной частью.

İdman.biz