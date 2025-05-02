Золотой медалист регаты: "На этот раз выступил лучше, чем в прошлом году"

«Регата проходила в обстановке напряженной борьбы. Поэтому мы выступили очень хладнокровно».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил азербайджанский гребец Алимурад Гаджизаде, завоевавший золотую медаль на регате «Кубок Президента-2024», посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Спортсмен, поднявшийся на вершину пьедестала почета в гонке на байдарках-одиночках на 1000 метров, заявил, что доволен своим выступлением:

«Я выложился по полной во время гонки. Моими соперниками были те же спортсмены, с которыми я сталкиваюсь каждый год. Однако, несмотря на это, на этот раз я показал себя с лучшей стороны. Я выступил лучше, чем в прошлом году, и продемонстрировал свое мастерство».

Он также рассказал о своих ближайших целях:

«Впереди нас ждут регаты в Словакии и Чехии, а также Игры стран СНГ. Сделаем все возможное, чтобы подготовиться к этим соревнованиям на высоком уровне».

Отметим, что азербайджанские гребцы завершили турнир с 15 медалями.

İdman.biz