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Состоялась церемония закрытия регаты "Кубок Президента-2025"

Гребля
Новости
2 Мая 2025 20:57
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Состоялась церемония закрытия регаты "Кубок Президента-2025"

В Мингячевире прошла церемония закрытия международного турнира по академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ «Кубок Президента-2025», посвящённого 102-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report.az, мероприятие состоялось в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», где команды-победители были награждены кубками.

Сборная Узбекистана стала обладателем трофея в гребле на байдарках и каноэ, а команда Грузии — в академической гребле.

Церемония завершилась культурной программой с шоу-номерами и выступлениями известных танцевальных коллективов.

Турнир завершился праздничным фейерверком.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях 15 медалей — 1 золотую, 7 серебряных и 7 бронзовых. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Азербайджана, а также из Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

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