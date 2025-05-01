Тренер сборной Азербайджана: "Мы хотим продолжить наши успехи на международной арене"

«Результаты, достигнутые нашими спортсменами на данный момент, можно считать удовлетворительными».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам старший тренер сборной Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ Мирназим Джавадов на международной регате «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он оценил выступление сборной на турнире:

«Мы хорошо подготовились к соревнованиям. В результате в первый день турнира наши спортсмены завоевали три бронзовые медали. Сегодня нам удалось добавить в свой актив серебряную и бронзовую медаль. Мы заранее прогнозировали, что наши результаты будут высокими. Сегодня ждем золотую медаль от Алимурада Гаджизаде. Он постарается обойти своих соперников в гонке на 1000 метров».

Главный тренер подчеркнул, что их ближайшие цели - подняться на пьедестал почета на чемпионатах Европы и мира:

«Мы хотим продолжить наши успехи на международной арене. Безусловно, для нас важны результаты, которых мы добьемся на «Кубке Президента-2025». Мы хотим усилить свои позиции на регате и подготовиться к чемпионатам мира и Европы».

Отметим, что за первые два дня соревнований азербайджанские спортсмены завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали. Регата завершится второго мая.

İdman.biz