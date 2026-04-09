В Мингячевире прошел спортивный лагерь для детей шехидов - ФОТО

В Мингячевире организован очередной спортивный лагерь для детей шехидов.

Как сообщает İdman.Biz, проект реализован при совместной организации фонда YAŞAT и Федерации водных видов спорта Азербайджана. Лагерь прошел с 6 по 9 апреля в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".

В программе приняли участие дети в возрасте от 11 до 15 лет. Основной целью инициативы стало укрепление физического здоровья подростков, повышение интереса к спорту и организация их досуга.

В первый день после церемонии открытия для участников была организована экскурсия по реке Кура, а также проведены занятия по водной безопасности и спасательной подготовке.

В последующие дни дети познакомились с гребной инфраструктурой, приняли участие в практических занятиях на воде, а также посетили мастер-классы по теннису и командные соревнования.

Кроме того, в рамках лагеря участники встретились с членами национальной сборной по гребле и каноэ.