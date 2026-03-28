Euronews показал сюжет о водных видах спорта Азербайджана - ВИДЕО

28 Марта 2026
Euronews показал сюжет о водных видах спорта Азербайджана

28 Марта 2026 11:33
Euronews показал сюжет о водных видах спорта Азербайджана

Телеканал Euronews выпустил обширный репортаж, посвященный деятельности Федерации водных видов спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, в сюжете освещен визит в Азербайджан президента Международной федерации каноэ (ICF) Томаса Кониетцко и президента Европейской каноэ ассоциации (ECA) Жана Зунграны.

В ходе визита руководители международных федераций ознакомились с административным зданием азербайджанской федерации, а также посетили Бакинский гребной и каноэ клуб и Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" в Мингячевире.

Отдельное внимание в репортаже уделено обсуждению перспектив организации международных соревнований по гребле и каноэ на водохранилище Сарсанг. Визит высокопоставленных гостей стал возможен после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии, посвященном итогам 2025 года в сфере спорта, подчеркнул возможности проведения гребных соревнований на Сарсангском водохранилище и высокую оценку перспектив этого направления.

В кратчайшие сроки Федерация водных видов спорта Азербайджана организовала визит руководителей международных федераций на водохранилище для оценки потенциала объекта.

İdman.Biz
