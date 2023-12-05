Кенуль Нуруллаева: "Пока только Эр-Риад выдвинул свою кандидатуру на проведение Игр Исламской Солидарности-2025"

Интервью Председателя инспекционной комиссии Спортивной Федерации Исламской Солидарности (ISSF), депутата Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаевой сайту İdman.biz.

- Вы участвовали во II Саудовских Играх в качестве председателя инспекционной комиссии ISSF. Как прошли соревнования?

- Саудовские игры – это национальный спортивный турнир, в котором принимают участие более 6000 атлетов в более чем 53-х видах спорта. Они проводятся для достижения целей, поставленных Королевством в рамках программы «Vision 2030». Игры были организованы на высоком уровне, каждый нюанс был продуман до мелочей. Они имеют большое значение для повышения популярности спорта в Саудовской Аравии и интеграции страны в мировой спорт.

- Эр-Рияд выдвинул кандидатуру на проведение VI Игр Исламской Солидарности в 2025 году. Есть ли другие претенденты?

- Других кандидатур пока нет. Эр-Риад на сегодняшний день является единственным претендентом.

- Когда будет принято решение относительно столицы мультифорума?

- Еще есть время. Для оценки уровня подготовки города-кандидата к VI Играм Исламской Солидарности, члены инспекционной комиссии планируют посетить Саудовскую Аравию в феврале-марте следующего года. Тогда будет пересмотрена спортивная программа, мы посетим спортивные объекты, которые не успели осмотреть в ходе предыдущего визита. После более детального обсуждения уровня готовности Эр-Рияда, окончательное решение о проведении мероприятия будет принято в ходе следующих заседаний Генеральной Ассамблеи и Исполкома ISSF.

- А какие решения были приняли на 12-й сессии Генеральной ассамблеи организации в Эр-Рияде?

- Мы утвердили предлагаемые изменения в положение ISSF. Генеральная Ассамблея также запросила одобрение на тендер к VII Играм Исламской Солидарности-2029, поручив Генеральному секретариату инициировать процесс в соответствии с Уставом. Предложенный новый логотип ISSF был одобрен при условии его окончательного рассмотрения на следующем заседании. Кроме того, Ассамблея согласилась признать стратегические планы относительно бюджета на 2024-й год и поручила Генеральному секретариату выбрать аудит к следующему заседанию.

- В рамках Генассамблеи вы участвовали и в ряде конференций. Какие основные вопросы на них обсуждались?

- Ряд важных вопросов обсуждался на 12-м заседании Генеральной ассамблеи ISSF, прошедшем под руководством Абдулазиза Бин Турки Аль-Фейсала, а также на Исполкоме организации. Будущий стратегический план, вопросы бюджета, представление города-кандидата на проведение VI Игр Исламской Солидарности, поправки к Уставу, процесс проведения VII Игр Исламской Солидарности-2029 – вот спектр обсуждавшихся вопросов.

На семинаре, организованном Генеральной ассамблеей ISSF, мы обменялись идеями на тему «Организационная идентичность ISSF», «Стратегические направления ISSF» и «Игры Исламской Солидарности – Программа эволюции». Я выступил с речью и высказал свою позицию по этим вопросам перед национальными олимпийскими комитетами, подчеркнув, насколько важна их роль в формировании новой стратегии.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz