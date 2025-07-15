На пути на Универсиаду: вторая партия команды Азербайджана добралась до Германии

Завтра в Рейнско-Рурском регионе Германии начнется Всемирная Универсиада.

Как передает İdman.biz, вторая партия азербайджанских спортсменов благополучно достигла Дюссельдорфа и скоро вступит в борьбу.

Учитывая транзитный рейс, путь команд по художественной гимнастике и тхэквондо проходил через Стамбул. Достигнув Турции, спортсмены уже через несколько часов сидели в самолете, отправлявшемся в Дюссельдорф. Рейс был полон атлетами из самых разных стран - Узбекистана, Пакистана, Макао, Турции. Они коротали время по-разному - большинство отдыхали, некоторые смотрели фильм на планшете.

Дюссельдорф встретил прекрасной погодой.

Теперь команда отправится в аккредитационный центр и разместиться в местах проживания.

Отметим, что церемония открытия Универсиады состоится завтра в Дуйсбурге.

İdman.biz