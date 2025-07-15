Как не перегореть и остаться в форме: советы от опытного фитнес-тренера

Эффективные тренировки без стресса, осознанное питание и внутреннее равновесие — ключевые темы интервью, которое газета "Каспий" провела с опытным фитнес-тренером Хагани Салимовым.

Как передает İdman.biz, специалист рассказал, как избежать выгорания, не потерять мотивацию и достичь устойчивого результата в спорте.

Не гнаться за быстрым результатом

По словам Салимова, одной из главных ошибок новичков является стремление "успеть все сразу". Когда результат не приходит быстро, мотивация падает, а тренировки превращаются в пытку. Тренер советует запастись терпением и понимать: путь к форме требует времени, труда и регулярности.

Питание важнее спорта

Физическая активность — лишь один из компонентов успеха. Основу прогресса составляют питание и сон. Баланс белков, макро- и микроэлементов, а также полноценный восьмичасовой сон гораздо сильнее влияют на результат, чем любые упражнения.

Осознанность вместо фанатизма

Салимов опроверг популярный миф о запрете еды после шести вечера. По его словам, важно не когда вы едите, а что и сколько. Он призывает относиться к питанию без излишнего фанатизма и строить рацион, исходя из потребностей организма.

Психология и мотивация

Многие боятся нарастить "лишние мышцы", особенно девушки. Тренер уверяет: без специальных препаратов это невозможно. А для тех, кто теряет интерес к спорту, Салимов рекомендует найти партнера для совместных тренировок — это делает процесс увлекательнее и эффективнее.

Если прогресс замедлился

Даже при соблюдении всех рекомендаций результат может идти медленно. В этом случае Хагани Салимов советует пройти гормональный анализ — иногда причина кроется в физиологических сбоях.

Личный подход и стабильность

Форма — это не цель, а образ жизни, считает тренер. Он сам тренируется трижды в неделю, питается осознанно и следит за балансом. Регулярная активность, по его словам, помогает не только телу, но и уму — снижает стресс и повышает уверенность.

Советы Хагани Салимова будут полезны как новичкам, так и тем, кто уже давно занимается спортом, но хочет сохранить мотивацию и не навредить своему здоровью.

İdman.biz