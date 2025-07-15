III Игры СНГ: стало известно количество спортсменов из Азербайджана и семи стран

Объявлено количество наших спортсменов, которые примут участие в III Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщили İdman.biz в компании Baku City Circuit, в соревнованиях примут участие 349 спортсменов.

Это самый большой состав сборной на сегодняшний день. Из стран, зарегистрировавшихся на данный момент, от России примет участие в Играх 263 спортсмена, от Казахстана - 259, от Узбекистана - 257, от Беларуси - 255, от Таджикистана - 202, от Туркменистана - 170 и от Кыргызстана - 85. Из них 477 будут выступать в командных соревнованиях, а 1363 - в личных.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября по 23 видам спорта на 12 спортивных площадках в семи городах Азербайджана.

İdman.biz