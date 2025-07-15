III Игры СНГ: еще одна страна подтвердила участие

Продолжается регистрация делегаций для участия в III Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, Туркменистан также подтвердил своё участие в соревнованиях.

Они заявили на Игры 170 спортсменов. Таким образом, число стран, участвующих в соревнованиях, которые пройдут в нашей стране, увеличилось до восьми. Ранее своё участие в Играх СНГ подтвердили принимающая страна Азербайджан, а также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан и Таджикистан. Эти команды будут представлены 1840 спортсменами и 2666 представителями.

Отметим, что на начальном этапе регистрируются только делегации из стран СНГ. На втором этапе регистрация осуществляется для делегаций из стран, не входящих в СНГ и участвующих в Играх по специальному приглашению. Всего в Играх ожидается участие около 5500 участников из 23 стран мира.

III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Соревнования станут воплощением дружбы, единства и спортивного мастерства среди юных спортсменов и станут одним из самых престижных спортивных мероприятий в регионе.

İdman.biz