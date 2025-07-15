Вторая партия азербайджанских спортсменов отправилась на Универсиаду - ФОТО

Сегодня утром в Германию отправилась вторая партия азербайджанских спортсменов, которая примет участие на Всемирной Универсиаде.

Как передает İdman.biz, команда по художественной гимнастике и тхэквондо вылетела транзитным рейсом в Стамбул, откуда затем полетит в Дюссельдорф.

На Универсиаде, которая пройдет 16-27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии, азербайджанские спортсмены выступят в 12 видах спорта: легкой атлетике, бадминтоне, стрельбе из лука, пляжном волейболе, художественной гимнастике, тхэквондо, гребле на байдарках и каноэ, плавании, настольном теннисе, теннисе, дзюдо и фехтовании.

На мультифоруме будут разыграны 234 комплекта наград в 18 дисциплинах.

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