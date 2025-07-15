16 Июля 2025
RU

Хозяева Универсиады выставят рекордный состав

Другие
Новости
15 Июля 2025 11:19
24
Хозяева Универсиады выставят рекордный состав

Сборная Германии на домашней Всемирной Универсиаде выступит рекордным составом.

Как передает İdman.biz, команда хозяев будет насчитывать 305 спортсменов. Это самая многочисленная немецкая команда в истории Универсиад на сегодняшний день.

Йорг Фёрстер, являющийся председателем правления Всегерманской ассоциации университетского спорта, отметил по этому поводу:

«Мы невероятно гордимся тем, что начинаем с крупнейшей немецкой сборной всех времён. Это свидетельствует не только о растущей важности студенческого спорта высочайшего уровня в Германии, но и о тесном и успешном сотрудничестве всех участвующих сторон. Всемирные студенческие игры в Рейнско-Рурском регионе предоставляют нашим спортсменам возможность совмещать спортивные достижения с академической карьерой. Они оставляют после себя непреходящий импульс для развития университетского спорта в Германии».

Отметим, что церемония открытия Универсиады состоится завтра.

В соревновании примет участие и команда Азербайджана, представленная в 12-ти видах: легкой атлетике, бадминтоне, стрельбе из лука, пляжном волейболе, художественной гимнастике, тхэквондо, гребле на байдарках и каноэ, плавании, настольном теннисе, теннисе, дзюдо и фехтовании.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Как не перегореть и остаться в форме: советы от опытного фитнес-тренера
15 Июля 22:30
Другие

Как не перегореть и остаться в форме: советы от опытного фитнес-тренера

По словам специалиста, важно не гнаться за результатом, соблюдать здоровый сон и можно кушать после 18:00
На пути на Универсиаду: вторая партия команды Азербайджана добралась до Германии
15 Июля 15:32
Другие

На пути на Универсиаду: вторая партия команды Азербайджана добралась до Германии

Дюссельдорф встретил прекрасной погодой
III Игры СНГ: стало известно количество спортсменов из Азербайджана и семи стран
15 Июля 12:54
Другие

III Игры СНГ: стало известно количество спортсменов из Азербайджана и семи стран

Это самый большой состав сборной на сегодняшний день
III Игры СНГ: еще одна страна подтвердила участие
15 Июля 11:44
Другие

III Игры СНГ: еще одна страна подтвердила участие

Они заявили на Игры 170 спортсменов
Вторая партия азербайджанских спортсменов отправилась на Универсиаду - ФОТО
15 Июля 09:00
Другие

Вторая партия азербайджанских спортсменов отправилась на Универсиаду - ФОТО

На мультифоруме будут разыграны 234 комплекта наград в 18 дисциплинах
Участники Универсиады съезжаются в Германию
14 Июля 16:56
Другие

Участники Универсиады съезжаются в Германию

Часть команды Азербайджана уже находится на месте проведения соревнований, а завтра в Германию вылетят оставшиеся спортсмены

Самое читаемое

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"
14 Июля 21:41
Мировой футбол

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"

Клаудиа Кальво рассказала, что ей предложили 20 тысяч евро за участие в праздновании дня рождения футболиста

Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ
14 Июля 10:00
Мировой футбол

Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ

В финале английская команда разгромила "ПСЖ" со счётом 3:0
Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан
15 Июля 19:03
Зимние виды спорта

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан

Стали известны некоторые подробности несостоявшегося перехода российской фигуристки в сборную Азербайджана
Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ
14 Июля 16:16
Мировой футбол

Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ

"Челси" - лучшие в мире!