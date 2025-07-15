Хозяева Универсиады выставят рекордный состав

Сборная Германии на домашней Всемирной Универсиаде выступит рекордным составом.

Как передает İdman.biz, команда хозяев будет насчитывать 305 спортсменов. Это самая многочисленная немецкая команда в истории Универсиад на сегодняшний день.

Йорг Фёрстер, являющийся председателем правления Всегерманской ассоциации университетского спорта, отметил по этому поводу:

«Мы невероятно гордимся тем, что начинаем с крупнейшей немецкой сборной всех времён. Это свидетельствует не только о растущей важности студенческого спорта высочайшего уровня в Германии, но и о тесном и успешном сотрудничестве всех участвующих сторон. Всемирные студенческие игры в Рейнско-Рурском регионе предоставляют нашим спортсменам возможность совмещать спортивные достижения с академической карьерой. Они оставляют после себя непреходящий импульс для развития университетского спорта в Германии».

Отметим, что церемония открытия Универсиады состоится завтра.

В соревновании примет участие и команда Азербайджана, представленная в 12-ти видах: легкой атлетике, бадминтоне, стрельбе из лука, пляжном волейболе, художественной гимнастике, тхэквондо, гребле на байдарках и каноэ, плавании, настольном теннисе, теннисе, дзюдо и фехтовании.

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