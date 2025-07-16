Универсиада стартует - ПОЛНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

Сегодня в Рейнско-Рурском регионе Германии стартует 32-я летняя Универсиада.

Как сообщает İdman.biz, наша страна будет представлена в 12 видах спорта на соревнованиях, которые пройдут в Берлине, Бохуме, Эссене, Дуйсбурге, Мюльхайме и Хагене.

В состав сборной Азербайджана вошел 71 спортсмен.

Церемония открытия Универсиады состоится 16 июля, а церемония закрытия - 27 июля в Дуйсбурге. В рамках мультифорума будет разыграно 234 комплекта наград в 18 видах спорта.

АТЛЕТИКА

Новруз Асадлы

Фарида Рзаева

Секина Гаджизаде

ГРЕБЛЯ

Зия Мамедзаде

Нурлан Пашаев

Лев Добрянцев

Мурад Садыхов

БАДМИНТОН

Хаджар Нуриева

Агиль Габилов

Нигяр Самедова

Мурад Шабанзаде

Художественная гимнастика

Гюллю Агаларзаде

Дарья Сорокина

Ляман Алимурадова

Камилла Алиева

Елизавета Лузан

Илона Зейналова

Камилла Сеидзаде

ДЗЮДО

Кенуль Алиева (48 кг)

Айдан Велиева (52 кг)

Фидан Ализаде (57 кг)

Айтадж Гардашханлы (70 кг)

Нармин Амирли (78 кг)

Нигяр Сулейманова (+78 кг)

Бабарагим Мирзаев (60 кг)

Назир Талыбов (66 кг)

Нариман Мирзоев (73 кг)

Мехди Аббасов (81 кг)

Эльджан Гаджиев (90 кг)

Давуд Намазли (100 кг)

Рамазан Ахмедов (+100 кг)

ФЕХТОВАНИЕ

Максуд Гусейнли

Салех Мамедов

Мурад Акперов

Назиля Рагимова

Айнур Гулиева

Хадиджа Гасанлы

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Хадиджа Абильзаде

Нигяр Махмудова

Сабина Мамедова

Земфира Микаилова

Амин Оруджзаде

Нихад Самедзаде

Турал Мирзоев

ТХЭКВОНДО

Салима Гулиева (46 кг)

Самаррух Османова (49 кг)

Марьям Мамедова (53 кг)

Лейла Баширова (57 кг)

Наргиз Казимова (62 кг)

Хидир Мамедов (54 кг)

Рахид Велиев (58 кг)

Фуад Тахмазов (63 кг)

Вагиф Гаджиев (68 кг)

Ниджат Исмаилзаде (74 кг)

Талех Сулейманов (80 кг)

Эльтадж Гафаров (87 кг)

Хамидреза Бадриалиабади (+87 кг)

ТЕННИС

Кенан Гасымов

Эльвин Гашимов

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Сабина Ализаде

Фидан Ахмедханова

Нариман Байрамлы

Айхан Абдуллаев

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Фатима Гусейнли

Магомедали Алиев

ПЛАВАНИЕ

Рамиль Велизаде

Абдуррахман Рустамов

Саид Гамидов

Рашад Алгулиев

Нихад Юсибов

Фатима Алкарамова

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