Усик объяснил, почему он решил уйти из бокса через два боя

İdman.biz сообщает, что 38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик объяснил, почему решил уйти из бокса через два поединка.

«Почему решил уйти через два боя? У меня два сына. Одному 12 лет, а другому - 10. Я нужен моим сыновьям, хотел бы проводить больше времени с женой и семьёй. Хочу быть с ними всегда, а не периодами. Я полгода тренируюсь, после чего четыре месяца провожу с семьёй. Этого мало», - сказал Усик в интервью Queensberry Promotions.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои

Александр Усик — Даниэль Дюбуа

20 июля 2025, воскресенье. 02:00



Александр Усик (Украина) - Даниэль Дюбуа (Великобритания)



Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го – абсолютным чемпионом, после чего перешёл в супертяжёлый дивизион. В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

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