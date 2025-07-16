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На Универсиаде открыли Площадь флагов

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16 Июля 2025 11:34
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На Универсиаде открыли Площадь флагов

Уже несколько дней территория между Гругапарком и выставочным центром Эссен украшают многочисленные флаги стран-участниц Всемирной Универсиады в Рейне-Рурской области.

Как передает İdman.biz, состоялось официальное открытие площади Флагов, в ходе которого были подняты флаги Германии и Международной федерации студенческого спорта (FISU).

В сопровождении мэров городов-организаторов Бохума, Дуйсбурга, Эссена и Мюльхайма-на-Руре, президент FISU Леонц Эдер перерезали символическую ленту, официально открыв Площадь флагов.

Площадь флага приглашает посетителей в небольшое кругосветное путешествие и уже стала популярным местом для фотосессий.

Отметим, что сегодня состоится церемония открытия Универсиады с участием сборной Азербайджана.

İdman.biz

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