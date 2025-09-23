24 Сентября 2025
Sony проведёт стрим State of Play с показом новых игр

23 Сентября 2025 21:57
Sony проведёт стрим State of Play с показом новых игр

Компания Sony анонсировала очередной State of Play — трансляцию, посвящённую будущим видеоиграм для консоли PlayStation 5.

Как сообщает İdman.Biz, ивент пройдёт уже 25 сентября в 01:00 по бакинскому времени, следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-каналах бренда.

Сам стрим продлится примерно 35 минут — за этот срок геймерам представят множество игр. Среди них будут уже анонсированные проекты, однако могут быть и мировые премьеры. Вполне возможно, игроков ждут некие сюрпризы, а также даты выхода ожидаемых тайтлов.

Ранее инсайдеры сообщали, что на грядущей трансляции Sony полноценно представит «Росомаху» от студии Insomniac, покажет новый трейлер Ghost of Yotei и сделает другие анонсы.

İdman.Biz

