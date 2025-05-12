Объявлено предварительное расписание III Игр СНГ в Азербайджане

В Азербайджане обнародовано предварительное расписание III Игр СНГ, которые пройдут осенью 2025 года.

Как сообщает İdman.biz, согласно опубликованному графику, соревнования начнутся 26 сентября.

Первыми в борьбу вступят мастера настольного тенниса — их матчи состоятся в Олимпийском спортивном комплексе Габалы.

Всего Игры пройдут на 14 спортивных объектах в разных регионах страны. Завершатся соревнования 8 октября в Шеки, где состоятся финальные выступления по художественной гимнастике на арене местного Олимпийского спортивного комплекса.

İdman.biz