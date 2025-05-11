Азербайджанский бизнесмен отпраздновал победу "Барсы" вместе с Трэвисом Скоттом - ВИДЕО

Известный азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде отпраздновал победу «Барселоны» вместе со всемирно известным рэпером Трэвисом Скоттом.

Как передаёт İdman.biz, Ахмедзаде посетил центральный матч 36-го тура испанской Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Зрелищная встреча, проходившая на домашней арене «Барсы», завершилась победой хозяев поля со счётом 4:3. Азербайджанский бизнесмен наблюдал за игрой в компании популярного американского артиста.

Напомним, что в прошлом году Ахмедзаде стал инициатором приезда в Баку Лионеля Месси с одноклубниками из «Интер Майами» и их встречи с азербайджанскими болельщиками.

Также отметим, что в этом матче логотип Трэвиса Скотта был размещён на передней части футболки «Барселоны».

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