Фарид Гаибов: "В будущем мы намерены распространить эту идею и на другие виды гимнастики"

«Наш долгожданный сезон соревнований 2025 года наконец-то наступил, и он стартовал с изумительным представлением чемпионата Европы в Люксембурге!»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил глава Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов в традиционной рубрике «Записки президента», на сайте возглавляемой им организации.

Он отметил важные события апреля.

«Сначала на соревнованиях европейских возрастных групп, затем на чемпионатах Европы среди юниоров и взрослых акробатика снова продемонстрировала свою магическую энергию и доказала свою развлекательную ценность для мировой аудитории. Гимнасты завораживали своими смелыми навыками в креативных программах, демонстрируя соревнование на самом высоком уровне.

Что меня очень впечатлило, так это количество стран-участниц. Акробатика продолжает расти, и мы приветствовали несколько новых стран! Впервые Турция отправила гимнастов, а Дания впервые соревновалась в старших группах. Это стало возможным только благодаря постоянным усилиям нашего Технического комитета во главе с его президентом Карин Шарлье. Они предоставляют заинтересованным федерациям экспертов для семинаров по развитию и постоянных консультаций, в дополнение к очень популярному ежегодному тренировочному лагерю, направленному на развитие дисциплины по всей Европе», - подчеркнул Ф.Гаибов.

Он добавил, что во время чемпионата Оргкомитет Олимпиады-2028 года объявил о расширенной спортивной программе. «Я взволнован тем, что в спортивной гимнастике добавлен финал смешанных команд. Европейская гимнастика дебютировала в этом формате на Европейском юношеском олимпийском фестивале, и он впервые будет представлен в программе предстоящего чемпионата Европы в Лейпциге», - отметил Гаибов.

Также он рассказал о Кубке Европы по художественной гимнастике. «В прошлые выходные Кубок Европы вернулся в мой родной город Баку, где он дебютировал ровно год назад. Новый формат, являющийся частью Стратегического плана Европейской гимнастики 2030 года, Кубок Европы запустил захватывающие «Перекрестные битвы», где гимнастки соревнуются лицом к лицу в этапах на выбывание. В прошлом году такой формат стартовал только с индивидуальных соревнований, в этом году были добавлены групповые соревнования. Это быстро, это коротко, это интересно, это нравится всем. В будущем мы намерены распространить эту идею и на другие дисциплины!», - рассказал глава ЕG.

Ф.Гаибов отметил и предстоящие соревнования. «На следующей неделе состоится второй этап Кубка Европы по художественной гимнастике. Впервые его примет болгарский прибрежный курорт Бургас. Затем одно за другим последуют наши флагманские мероприятия. С 26 по 31 мая мы станем свидетелями битвы за титулы на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, которая в этом году пройдет в немецком городе Лейпциг в рамках Немецкого гимнастического фестиваля. Сразу после этого, с 4 по 8 июня, лучшие художественные гимнастки нашего континента будут бороться за континентальную славу в столице Эстонии Таллинне. Хочу пожелать нашим спортсменам всего наилучшего в подготовке к этим важным событиям!», - заключил Ф.Гаибов.

İdman.biz