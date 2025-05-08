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Повестку Евроигр обсудят в Риме

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8 Мая 2025 12:43
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Повестку Евроигр обсудят в Риме

12 мая в Риме состоится заседание Исполкома Европейского Олимпийского Комитета.

Как сообщает İdman.biz, глава организации Спирос Капралос заявил о том, что это будет первая официальная встреча нового состава Исполкома, избранного в марте на Конгрессе EOK во Франкфурте.

«Нам предстоит многое обсудить, и это будет чрезвычайно важным моментом для закладки основ для совместной работы по дальнейшему развитию и продолжения успехов ЕОК», - отметил он.

Также на повестке дня будет обсуждение программы Европейских Игр, которые состоятся в 2027 году в Стамбуле.

İdman.biz

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