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Состоялся спортивный фестиваль, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

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6 Мая 2025 14:43
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Состоялся спортивный фестиваль, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В рамках «Олимпийской культурной и образовательной программы», организованной средней школой №7 имени Мамеда Рагима Сабаильского района, состоялся спортивный фестиваль, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По информации, предоставленной İdman.biz Национальным олимпийским комитетом, фестиваль начался с осмотра стендов, подготовленных школой.

После исполнения Государственного гимна официальные гости наблюдали за выступлениями мероприятия.

Представитель Управления образования города Баку Нармина Гусейнова рассказала о заботе общенационального лидера Гейдара Алиева о спорте. Она отметила, что в период руководства общенационального лидера были предприняты важные шаги по развитию спорта в Азербайджане, а здоровое развитие молодежи всегда было в центре внимания. Было подчеркнуто, что эта политика нашего государства в области спорта успешно продолжается и сегодня благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

После исполнения различных композиций под звуки азербайджанских национальных танцев и музыки был принесен Олимпийский факел.

Красочности мероприятию добавили соревнования школьников и показательные выступления гимнастов. Музыкальное выступление ученика школы Мусы Мурада также вызвало интерес участников мероприятия.

İdman.biz

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