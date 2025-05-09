Церемония открытия Олимпиады пройдет на двух стадионах - ВПЕРВЫЕ

Лос-Анджелес, который примет Олимпиаду 2028 года, станет первым городом, который проведет церемонию открытия Олимпийских игр на двух стадионах.

İdman.biz сообщает, что организаторы LA28 подтвердили, что мероприятие состоится 14 июля 2028 года в Los Angeles Memorial Coliseum и SoFi Stadium.

Церемония закрытия также состоится 30 июля в Колизее, который также использовался во время Олимпийских игр 1932 и 1984 годов. Эта арена войдет в историю как первое место, принявшее соревнования трех Олимпийских игр.

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 15 августа на стадионе SoFi, где базируются команды Los Angeles Rams и Los Angeles Chargers, а церемония закрытия - 27 августа в Coliseum.

Подробности церемонии открытия, включая то, как будут использоваться оба стадиона, пока не разглашаются.

Соревнования по легкой атлетике пройдут в первую неделю Олимпиады в Колизее, где тренируется студенческая футбольная команда USC Trojans.

Соревнования по плаванию пройдут на стадионе SoFi во вторую неделю Олимпийских игр.

В программу LA28 вошли ряд видов спорта, которые давно не были представлены на Олимпийских играх, включая крикет, лакросс и сквош, а также дебютирует флаг-футбол.

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