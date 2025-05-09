9 Мая 2025
RU

Церемония открытия Олимпиады пройдет на двух стадионах - ВПЕРВЫЕ

Другие
Новости
9 Мая 2025 13:08
16
Церемония открытия Олимпиады пройдет на двух стадионах - ВПЕРВЫЕ

Лос-Анджелес, который примет Олимпиаду 2028 года, станет первым городом, который проведет церемонию открытия Олимпийских игр на двух стадионах.

İdman.biz сообщает, что организаторы LA28 подтвердили, что мероприятие состоится 14 июля 2028 года в Los Angeles Memorial Coliseum и SoFi Stadium.

Церемония закрытия также состоится 30 июля в Колизее, который также использовался во время Олимпийских игр 1932 и 1984 годов. Эта арена войдет в историю как первое место, принявшее соревнования трех Олимпийских игр.

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 15 августа на стадионе SoFi, где базируются команды Los Angeles Rams и Los Angeles Chargers, а церемония закрытия - 27 августа в Coliseum.

Подробности церемонии открытия, включая то, как будут использоваться оба стадиона, пока не разглашаются.

Соревнования по легкой атлетике пройдут в первую неделю Олимпиады в Колизее, где тренируется студенческая футбольная команда USC Trojans.

Соревнования по плаванию пройдут на стадионе SoFi во вторую неделю Олимпийских игр.

В программу LA28 вошли ряд видов спорта, которые давно не были представлены на Олимпийских играх, включая крикет, лакросс и сквош, а также дебютирует флаг-футбол.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Новый папа римский - поклонник тенниса. О его избрании объявили на Italian Open
11:53
Другие

Новый папа римский - поклонник тенниса. О его избрании объявили на Italian Open

Прево - уникальный понтифик
Азербайджанские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате Европы - ФОТО
8 Мая 19:06
Другие

Азербайджанские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате Европы - ФОТО

Среди взрослых успешно выступил Юсиф Азади
"Здоровая жизнь" в Амирджане - ФОТО
8 Мая 16:53
Другие

"Здоровая жизнь" в Амирджане - ФОТО

В конце мероприятия участникам, отличившимся активностью, были вручены сертификаты
Повестку Евроигр обсудят в Риме
8 Мая 12:43
Другие

Повестку Евроигр обсудят в Риме

"Нам предстоит многое обсудить"
Состоялся спортивный фестиваль, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
6 Мая 14:43
Другие

Состоялся спортивный фестиваль, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

После исполнения различных композиций под звуки азербайджанских национальных танцев и музыки был принесен Олимпийский факел
Азербайджанский дефлимпийский комитет вступил в Международный комитет спорта глухих
6 Мая 13:37
Другие

Азербайджанский дефлимпийский комитет вступил в Международный комитет спорта глухих

Членство в ICSD откроет новые возможности для азербайджанских спортсменов с нарушением слуха

Самое читаемое

Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия
6 Мая 16:41
Мировой футбол

Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия

"Фламенго" готов на аренду
Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?
8 Мая 13:35
Волейбол

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?

Несмотря на то, что сезон во многих чемпионатах официально еще не завершен, первые трансферные переходы уже произошли
МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков
8 Мая 10:41
Мировой футбол

МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков

Хотя "дьяволы" еще не проигрывали в ЛЕ при Рубене Амориме
Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
8 Мая 16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки