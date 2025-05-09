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Новый папа римский - поклонник тенниса. О его избрании объявили на Italian Open

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9 Мая 2025 11:53
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Новый папа римский - поклонник тенниса. О его избрании объявили на Italian Open

Понтифики любят спорт.

8 мая 2025 года в Сикстинской капелле завершился конклав кардиналов, на котором был избран глава Римско-католической церкви. Новым папой римским стал 69-летний американец Роберт Прево, принявший имя Лев XIV.

Папа на корте

Прево - уникальный понтифик. Он первый в истории Римско-католической церкви глава из США. А еще - большой любитель тенниса. О своей страсти к игре на корте Прево рассказывал два года назад в интервью аргентинскому La Nacion: «Я считаю себя большим поклонником тенниса. С тех пор как я покинул Перу, у меня было мало возможностей для практики. С нетерпением жду возвращения на корт», — признавался будущий Лев XIV.

Перу сыграло важную роль в его биографии — Прево провел там более десяти лет, занимая различные церковные посты.

Любопытная деталь: новость о его избрании прозвучала не только с балкона собора Святого Петра, но и на теннисном корте. В эти дни в Риме проходит Открытый чемпионат Италии, и организаторы объявили о новом папе прямо во время одного из матчей.

Спорт и Ватикан: традиция продолжается

Лев XIV — не первый папа, проявляющий интерес к спорту. Так, Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), занимавший Святой престол с 1978 по 2005 год, в молодости играл в футбол, был вратарем и болельщиком мадридского «Реала». Он активно продвигал спорт в Ватикане: поддерживал развитие местной сборной, инициировал создание спортивного департамента и призывал «возродить традиции спорта в христианстве».

Папа Франциск (Хорхе Бергольо), руководивший церковью с 2013 по 2025 год, также был неравнодушен к футболу. Он встречался с легендарными игроками — Марадоной, Пеле, Месси — и открыто поддерживал аргентинский «Сан-Лоренсо», за который болел с детства.

Теперь спортивные фанаты ждут, кого будет поддерживать Лев XIV. Учитывая его признанную любовь к теннису, болельщики по всему миру гадают, чье имя он однажды назовет в числе своих кумиров. После Иоанна Павла II и Франциска планка задана высокая — новому папе предстоит не только служить, но и вдохновлять поклонников спорта.

Источник - sport-express.ru

İdman.biz

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