Азербайджанские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате Европы - ФОТО

В Ираклионе (Греция) прошел восьмой чемпионат Европы по традиционному ушу.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с шестью медалями.

Среди юниоров Тунар Рустамзаде (42 кг) и Азад Гумбатов (52 кг) победили всех своих соперников и были награждены золотыми медалями.

Среди молодежи Хаял Ибрагимов (52 кг) завоевал золото, Тунар Керимли (75 кг) - серебро, а Миргасан Исмаилзаде (60 кг) - бронзу.

Среди взрослых успешно выступил Юсиф Азади (52 кг), завоевавший серебряную медаль.

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